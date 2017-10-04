مالاوي استفادت من مبادرة صاحب السمو في القمة العربية ـ الأفريقية الثالثة بمشروعين بتكلفة 8 ملايين دينار

الإعلان عن الفائزين بجائزة د.عبدالرحمن السميط قبل نهاية العام أسامة دياب

وصف مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا السفير حمد المشعان العلاقات الكويتية ـ المالاوية بالقوية، لافتا الى ان مالاوي استفادت من المبادرة التي اطلقها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد خلال القمة العربية ـ الافريقية الثالثة عبر مشروعين الاول بتكلفة 3 ملايين دينار خصصت لإنشاء الطرق، والمشروع الثاني بقيمة 5 ملايين دينار خصصت للمياه.

وأوضح المشعان ـ في تصريحات للصحافيين على هامش الحفل الذي اقامته سفارة مالاوي لدي البلاد بمناسبة العيد والوطني والذكرى الـ 53 للاستقلال ـ ان الصندوق الكويتي للتنمية غطى مبادرة صاحب السمو بالكامل والتي تبلغ قيمتها مليار دولار، استخدمت في تمويل 54 مشروعا، استفادت منها معظم دول القارة الافريقية في مجالات مختلفة منها الزراعة والمياه والطرق والمستشفيات والطاقة.

ولفت المشعان إلى أن الإعلان عن الفائزين بجائزة د.عبدالرحمن السميط في مجال التعليم سيكون قبل نهاية العام الحالي.

وعن نية الخارجية فتح سفارات جديدة في افريقيا، قال: لا توجد نية لدينا بهذا الشأن وهذا يأتي مع توجه الدولة نحو تقليص ميزانياتها، اضافة الى عدم وجود حاجة لفتح سفارات جديدة في افريقيا لاسيما بعد افتتاح سفارتين لنا في تنزانيا وغانا غطت معظم الدول الافريقية.

وعن وقف استقدام العمالة الافريقية، اعلن ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد اتفاقيات مع الدول الافريقية توقع عليها الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع نظيراتها في الدول الافريقية وذلك بهدف تنظيم موضوع العمالة، لاسيما بعد ان لاحظنا عددا من المكاتب تعمل في مجال استقدام العمالة بطرق ملتوية لا تضمن حقوق وواجبات العامل ما دفع بوزارة الداخلية لإصدار قرار منع استقدام هذه العمالة الا بموافقة الدولة وباتفاقية بين البلدين.

وتابع: اما بخصوص العمالة الاثيوبية، فإن قرار المنع صادر عن الحكومة الاثيوبية وليس من الكويت، وهو قرار صادر على عموم دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى بوادر لحل هذا الموضوع وتنظيمه قريبا وفق ما ابلغنا به السفير الاثيوبي لدى البلاد، مبينا انها قضية تنظيم داخلية لديهم، نافيا تسلم الكويت اي شكاوى على قوانينها او القوانين الخليجية من الجانب الاثيوبي وقرار الوقف من قبلهم قرار خاص بهم.

وبخصوص استقدام العمالة من زمبابوي، اوضح المشعان ان الحكومة اوقفت استقدام هذه العمالة لحين الاتفاق مع حكومة زمبابوي، مشيرا بخصوص ما اثير بشان هضم حقوق عدد من هؤلاء العمال في البلاد، الى ان هناك حالات معينة تعاملت معها وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع الكفيل والمكاتب والجميع سيأخذون حقوقهم وفق القانون.

وبشأن الاستثمارات الكويتية في القارة الافريقية، اكد المشعان على ان القطاع الخاص الكويتي سباق في هذا المجال وهناك شركات تستثمر في افريقيا منها مجموعة البحر ومجموعة الخرافي، اما الاستثمار الحكومي فيتم من خلال الصناديق بطريقة غير مباشرة في البنى التحتية،

لافتا الى شركات كويتية تستقدم العمالة من ملاوي حسب ما اعلن عنه نائب السفير في سفارة مالاوي.

من جهته، وصف نائب سفير جمهورية مالاوي لدى البلاد أليسون إدسون ليواندا العلاقات الكويتية ـ المالاوية بالودية، معربا عن امتنان بلاده للكويت حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مساندتها ودعمها لبلاده، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين دخلت مرحلة جديدة لبناء العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز الاستثمار واستشراف آفاق السياحة.

وأشار ليواندا ـ في تصريحات للصحافيين ـ إلى أن الكويت ساهمت مساهمات فاعلة في بناء البنية التحتية في مالاوي، مثمنا دور الصندوق الكويتي للتنمية العربية والذي مول 5 مشاريع ذات قيمة اقتصادية وتنموية عالية في مجالات الطرق والاتصالات والتعليم والصحة.

ولفت ليواندا إلى تقدير ومساندة بلاده ـ كسائر دول العالم ـ لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومساعيه المحمودة لحل الأزمة الخليجية، معربا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح وإنهاء الأزمة.

وأوضح أن تعداد الجالية المالاوية يقدر بـ 300 نسمة، مبينا أن بلاده لا تربطها أي اتفاقيات لجلب العمالة مع الكويت وأغلب العمالة الموجودة على أرضها جاءت عن طريق الشركات الخاصة.

وأشار إلى أن بلاده تحتفل بالذكرى الـ 53 للاستقلال والتي تعتبر ذكرى عزيزة على قلب كل مواطن في بلاده، حيث استطاعت البلاد في هذا اليوم تقرير مصيرها وأن تعيش بحرية وفي اجواء ديموقراطية ومناخ يعمه الأمن والسلام.