أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير «الإرهابي» الذي وقع في شارع البديع بالعاصمة البحرينية المنامة وأدى لإصابة عدد من رجال الشرطة أثناء تأديتهم مهامهم الأمنية.

ورأى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في تصريح لـ «كونا» أن الحادث استهدف ‏أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة وترويع الآمنين فيها، مؤكدا «وقوف الكويت إلى جانب مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها».

وشدد المصدر على «موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب بكل أشكاله وصوره»، داعيا الله «أن يحفظ مملكة البحرين الشقيقة وشعبها العزيز من كل سوء وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل».