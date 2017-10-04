بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس فرانك والتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس فرانك والتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.