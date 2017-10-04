استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس ود. سعود هلال الحربي وذلك بمناسبة انتخابه مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

هذا وقد هنأه سموه بحصوله على هذه الثقة الكبيرة والتي تمثل مصدر فخر واعتزاز للجميع مما يعكس الدور الرائد للكويت خاصة في المجال الثقافي والعلمي متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

الى ذلك احتفل في قصر بيان صباح امس بتسلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير مامادي تراوي سفيرا لجمهورية غينيا والسفير بيت هيربوت سفيرا لمملكة بلجيكا والسفير غربا غاجام محمد سفيرا لجمهورية نيجيريا الاتحادية والسفير صقر متروك أبوشتال سفيرا للمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والسفير سليمان كوني سفيرا لبوركينا فاسو والسفير مارتن دفوراك سفيرا لجمهورية التشيك والسفير مايكل دافنبورت سفيرا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووكيل الديوان الأميري إبراهيم الشطي ومدير مكتب صاحب السمو الأمير أحمد فهد الفهد والمستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ورئيس هيئة الحرس الأميري العميد ركن فهد عبدالرحمن الزيد.