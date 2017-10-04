بحث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى البلاد كارلفريد بيرغذر ومدير الشرق الأدنى والأوسط للخارجية الألمانية د.فيليب اكرمان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة الى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد العبدالله خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بقصر السيف بالمسؤولين الألمانيين، معربا عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية وتطلعه لمزيد من أوجه التعاون المثمر بينهما.