بحث القنصل العام في البصرة يوسف الصباغ مع محافظ البصرة اسعد العيداني تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ونقلت قنصليتنا بالبصرة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه عن القنصل الصباغ القول إن اللقاء يأتي ضمن الزيارات الرسمية التي يقوم بها مع حكومة البصرة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي من اجل ديمومة العمل والتعاون المشترك بين الكويت والبصرة.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف كذلك إلى مناقشة الخطط ووضع استراتيجيات من شأنها تعزيز واستمرار التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وغيرها الكثير مما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في النهضة الاقتصادية والاستثمارية للمدينة الجارة.

وقدّم القنصل الصباغ التهاني لمحافظ البصرة لتسلمه منصبه، مؤكدا أهمية دفع التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار إلى أن محافظ البصرة أعرب خلال اللقاء عن اعتزازه بمواقف حكومة الكويت النبيلة تجاه الشعب العراقي المتمثل بتقديم العون والمساعدة للنازحين والمتعففين في مختلف المحافظات العراقية.

وأضاف أنه اثنى كذلك على فاعلية قنصلية الكويت في البصرة ودورها الإيجابي في مختلف القضايا التي تخدم الجانبين.