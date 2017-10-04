بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد مع سفير فرنسا لدى البلاد كريستيان نخلة التعاون المشترك.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الوزير الخالد أكد خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ورئيس هيئة التسليح والتجهيز اللواء الركن أحمد العميري والملحق العسكري الفرنسي العقيد باتريك بيكييه.