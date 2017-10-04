استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في مكتبه أمس سفير جمهورية السودان الشقيقة لدى البلاد محيي الدين سالم والوفد المرافق له.

وسلم السفير محيي الدين الوزير الشيخ الجراح رسالة خطية من وزير داخلية السودان الفريق شرطة د.حامد الميرغني تتعلق بالتعاون الثنائي المشترك.

وقد رحب الجراح بضيفه مؤكدا عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب السفير السوداني عن تقديره لدور الكويت في تعزيز الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها في إطار سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وما لقيه من توافق في الرؤى ما يدعم الاتجاه بمزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.