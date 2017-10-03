بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق الشقيق وإلى أخيه د.حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق عبر فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلال طالباني رئيس جمهورية العراق السابق سائلا سموه المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس د.فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق وإلى أخيه د.حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى جلال طالباني رئيس جمهورية العراق السابق سائلا سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتي تعزية مماثلتين.