أشاد سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد ريناتوب فيللا بالدور الأساسي الذي تؤديه الكويت في مساعدة الدول المكنوبة وذلك من خلال جهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي على الصعيدين العربي والدولي وتقديم مساعداتها الإنسانية بصورة عاجلة للدول المحتاجة.

وأوضح فيللا في تصريح صحافي عقب لقائه نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي أمس الثلاثاء ان الكويت جسدت نموذجا متميزا للعمل الخيري، مشيرا الى انها لم تتوان في تلبية نداء الواجب الإنساني.

وأضاف ان تلبية الكويت للواجب الإنساني يتجلى من خلال المساعدات السخية التي قدمتها للشعوب كافة، مؤكدا ان «الهلال الأحمر الكويتي» تعد مثالا يحتذى في المساندة الإنسانية.

وبين انه تم خلال اللقاء بحث العديد من المواضيع الخاصة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين، لافتا الى انه تعرف على نشاطات الجمعية والأعمال التي تقوم بها على المستوى الدولي وتواصلها مع القضايا الإنسانية.

وأثنى السفير الفلبيني على جهود الجمعية وأعمالها الإنسانية في الفلبين لاسيما القرية التي ستفتتح قريبا في مقاطعة «سمار» شمال شرق البلاد، معربا عن خالص شكره للكويت ومبادراتها الخيرة.

من جانبه، قال الحساوي في تصريح مماثل ان زيارة السفير الفلبيني للجمعية تدعم توجهاتها الإنسانية المختلفة. وأكد الحساوي ان الجمعية ستظل عند حسن ظن الجميع من خلال بذل المزيد من الجهود التي ترتقي بمضامين العمل الإنساني وتحقق تطلعاتها على الساحة الإنسانية التي تواجه الكثير من التحديات.