استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، حيث قدم لسموه وكيل وزارة الدفاع الشيخ احمد المنصور وذلك بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.



واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، حيث قدم لسموه د. سعود الحربي وذلك بمناسبه فوزه بمنصب امين عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (السكو).