قالت الكويت انها لن تدخر جهدا في تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاجتماعية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود المشتركة وتقاسم المسؤوليات وتبادل الخبرات كمجتمع دولي لتحسين رفاه شعوب العالم ونوعية حياتها وفقا لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة الكويت امام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أول من امس والتي ألقتها الملحقة الديبلوماسية في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سارة الزومان.

وقالت الزومان ان الكويت تشاطر الأمين العام الرأي بأن أهداف التنمية المستدامة متكاملة وغير قابلة للتجزئة وعالمية الطابع وتنطبق على جميع الفئات ومنهم الشباب.

وأضافت ان تنمية الشباب لا تتسم بأهمية حاسمة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فحسب بل للشباب دور هام في تحقيق أطر إنمائية أخرى من بينها خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية وإعلان برنامج عمل اسطنبول.