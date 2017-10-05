استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.



واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد حيث قدم لسموه الشيخ احمد المنصور وذلك بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة الدفاع.



وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لجلالته موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.