قال سفيرنا لدى صربيا يوسف عبدالصمد: ان وفدا صربيا تجاريا كبيرا سيزور الكويت اواخر العام الحالي للمشاركة في اجتماع اللجنة الكويتية ـ الصربية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح عقب لقائه نائبة رئيس الوزراء وزيرة البناء والنقل والبنية التحتية الصربية زورانا ميهايلوفيتش في مقر الحكومة الصربية. واشاد السفير عبدالصمد بالعلاقات القائمة بين الكويت وصربيا واصفا اياها بالمتميزة والمبنية على الاحترام المتبادل والاستمرار الدائم في تفعيل الحوار السياسي الثنائي.

وقال انه استعرض مع الوزيرة الصربية مساعي الحكومتين لعقد الاجتماع المقبل قبل نهاية العام الحالي في الكويت، مشيرا الى ان الوزيرة ميهايلوفيتش ستترأس الجانب الصربي في اعمال اللجنة المشتركة.

واضاف عبدالصمد ان «المستوى الرفيع للمشاركة الصربية في اعمال الدورة القادمة دليل على اهتمام الحكومة الصربية الكبير بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع الكويت».

ووفقا للسفير عبدالصمد اعربت الوزيرة الصربية عن تقدير بلادها الكبير لدور الصندوق الكويتي للتنمية مشيرة الى قرض تمويل مشروع محطة السكك الحديدية في بلغراد والذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه في عام 2016.