قدم سفير دولة الكويت لدى البرازيل عياده السعيدي اليوم أوراق اعتماده للرئيس البوليفي جوان موراليس سفيرا محالا غير مقيم لدى بوليفيا.
وذكرت السفارة الكويتية في البرازيل ان السعيدي نقل خلال مراسم الاعتماد تحيات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الى الرئيس البوليفي متمنيا له موفور الصحة والعافية ولبوليفيا وشعبها دوام التقدم والازدهار.
واضاف البيان ان السفير السعيدي التقى ايضا وزير الخارجية فرناندو هواناكوني لتقديم نسخة من أوراق الاعتماد وبحث معه سبل توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.