بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أمس الخميس مع أعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدين اخر المستجدات المتعلقة برؤى واستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة.

وقالت مديرية التوجية المعنوي والعلاقات العامة في الوزارة في بيان صحافي ان الشيخ محمد الخالد أبدى توجيهاته للارتقاء بالوزارة لأعلى المستويات وذلك عبر بذل المزيد من الجهد والعطاء المستمر من جميع منتسبيها.

وتقدم بالتهنئة الى وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور بمناسبة نيله الثقة الغالية والتكليف الشريف بالمنصب الجديد متمنيا له التوفيق والنجاح في المنصب.

وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق عبدالله النواف.