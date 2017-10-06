استقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الخميس سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى البلاد حامد بن سعيد بن سالم آل إبراهيم وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه في وزارة الخارجية بجهود السفير الحثيثة أثناء فترة عمله في البلاد وبمساهماته الكبيرة في توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.