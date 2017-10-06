بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، مستذكرا سموه بكل فخر هذه الملحمة الخالدة التي سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه الحرب لتحرير الأراضي المصرية والتي امتزجت فيها الدماء الكويتية والمصرية معا فيها مجسدة بذلك أسمى عرى الروابط الأخوية والعلاقات الحميمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه للرئيس المصري موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.