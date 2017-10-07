أهابت سفارة الكويت في واشنطن بالطلبة والمواطنين المتواجدين في جميع الولايات والمدن الواقعة في المسار المحتمل للعاصفة الاستوائية «نيت» وبالأخص في ولايات ألباما وميسيسبي ولويزيانا أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من برفقتهم.



وقالت السفارة امس انها تتمنى الأمن والسلامة لجميع الطلبة والمواطنين وتؤكد على ضرورة اتباع كل التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأميركية المعنية والتي تتعلق بمواجهة هذه العاصفة وتأمين سلامتهم.



وفي هذا الصدد، تحث السفارة المواطنين على المغادرة والابتعاد عن المسار المتوقع للعاصفة وخاصة المتواجد منهم لأغراض السياحة وغير مرتبط بالتزامات تتعلق بالعلاج أو الدراسة.



ودعت السفارة المواطنين والطلبة الى الاستمرار في التواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذه العاصفة إما بالاتصال على السفارة مباشرة أو المكتب الثقافي في العاصمة واشنطن وذلك على الأرقام التالية:



رقم طوارئ سفارة الكويت في واشنطن 12022620758+ رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 12023642104+