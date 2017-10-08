قال سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية الشيخ ثامر الجابر: إن زيارة دور الرعاية الاجتماعية للمسنين تعزز الثوابت الدينية والترابط الاجتماعي وتأتي من منطلق موروث العادات والتقاليد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الجابر إلى «كونا» عقب زيارته لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين في الرياض يوم امس الأول للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وأشاد الجابر خلال الزيارة بالاهتمام والرعاية اللذين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لكبار السن وما تقدمه لهم من خدمات طبية واجتماعية وإنشائية على مستوى عالي الجودة.

وشكر كل المسؤولين في الدار على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مقدرا جهودهم المبذولة لخدمة كبار السن.

وأعرب عن خالص الأمنيات للمملكة العربية السعودية بدوام الرخاء والأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.