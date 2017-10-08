دفيانو: أتمنى أن أكون بمنزلة الجسر الذي يربط بين لوكسمبورغ والكويت





أشار رئيس ديوان الحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي إلى أن الديوان يتمتع باستقلالية عالية وبدعم من مجلس الأمة والحكومة وجميع الجهات المشمولة برقابته، وهو ما يمكنه من أداء أعماله على أكمل وجه.



جاء ذلك خلال لقائه مع الأمير ألكسندر دفيانو من دولة لوكسمبورغ والذي يقوم حاليا بزيارة للكويت بغرض التدرب تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأشار الصرعاوي في حديثه خلال اللقاء إلى نشاط الديوان الكبير مع المنظمات الدولية كالأرابوساي والانتوساي.. وغيرهما، ومدى اهتمامه بالاستمرار في هذه الأنشطة الرقابية وتقوية علاقته بها كونها تساهم في تحسين الأداء والاطلاع على تجارب الأجهزة الرقابية باختلافها.

وأشاد بكفاءة العاملين في الديوان وتعاونهم وجهودهم المستمرة في سبيل تحقيق استراتيجية الديوان وأهدافها وتخطي كل التحديات بهدف إصدار التقرير السنوي على أكمل وجه وتسليمه في الوقت المحدد.



وأضاف أن الموارد البشرية من الأولويات، حيث يوليها الديوان أهمية كبيرة ابتداء من مرحلة التعيين وانتهاء بالتدريب والتأهيل المهني وعلى وجه الخصوص الكوادر الوطنية حديثة التعيين.

من جانبه، قال الأمير ألكسندر دفيانو إن هذه الزيارة حققت الأهداف المرجوة منها، حيث تم تفهم طبيعة عمل ديوان المحاسبة، الأمر الذي يعزز فكرة نقل هذه التجربة إلى لوكسبمورغ والنظر في مدى القدرة على تحقيق تعاون ثنائي على نطاق الأجهزة الرقابية بين البلدين، متمنيا أن يكون في المستقبل بمنزلة الجسر الذي يربط بين البلدين وتعارفهم بشكل أفضل لبعضهم البعض.

ولفت في حديثه إلى انه تلقى معلومات كثيرة خلال اللقاء والتي تفيده حتما في كتابة تقرير الزيارة الذي ستتم مناقشته عند عودته إلى أرض الوطن، مثنيا في ختام اللقاء على محاور العرض المرئي الذي تم تقديمه من قبل الديوان وتركيزه على التفاصيل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مسؤوليات الديوان واهتمامه بالكوادر البشرية من فئة الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

وعلى هامش الزيارة، اطلع الأمير دفيانو على عرض مرئي حول نشأة ديوان المحاسبة قام بتقديمه مدقق رئيسي بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية رهام الشالح ومدقق رئيسي بإدارة الرقابة على الأداء عائشة الكندري، وتطرق لأهداف واختصاصات الديوان وهيكله التنظيمي، إضافة إلى استراتيجية الديوان متمثلة في الرؤية والمهمة والقيم.

كما تناول العرض نظام إدارة الجودة، واستقلالية ميزانية الديوان، إلى جانب التطور التكنولوجي والإلكتروني في الأنظمة خاصة تلك التي تتعلق بمدققي الديوان وأعمالهم الرقابية.