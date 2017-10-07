عاد ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه إلى البلاد مساء اليوم بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح وعدد من الشيوخ والوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين في الدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.