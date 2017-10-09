استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية بجمهورية قبرص الصديقة ايوانيس كاسوليديس والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد اثنين من رجال الحرس الملكي وإصابة ثلاثة من زملائهم جراء حادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة امام البوابة الغربية لقصر السلام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه وقوف الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعاطفها معها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية للحفاظ على أمنها، مجددا سموه موقف الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي للقضاء عليه وتجفيف منابعه، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد شهيدا هذا الحادث الارهابي بواسع رحمته ومغفرته وينزلهما منازل الشهداء ويلهم ذويهما جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد اثنين من رجال الحرس الملكي وإصابة ثلاثة من زملائهم جراء حادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي الموجودة امام البوابة الغربية لقصر السلام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يتغمد الشهيدين بواسع رحمته ومغفرته وان يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقه نور الدين رحمان، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة شقيقه نور الدين رحمان، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.