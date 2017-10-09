استقبل رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه ظهر امس الملحق العسكري القطري اللواء الركن بحري ابراهيم الكبيسي.



حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف.

كما استقبل في قت لاحق قائد البعثة العسكرية البنغلاديشية لدى البلاد العميد الركن ابوالمنصور اشرف.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها.