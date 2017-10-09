قال سفيرنا لدى الاتحاد السويسري السفير بدر التنيب ان زيارة رئيس البرلمان السويسري يورغ شتال برفقة عدد من البرلمانيين السويسريين الى الكويت اليوم الاثنين تدشن صفحة جديدة في العلاقات المتميزة بين البلدين ليس فقط على الصعيد البرلماني بل ايضا في مجالات مختلفة.

وقال السفير التنيب لـ «كونا» ان: «هذه الزيارة ستتناول الكثير من الملفات التي نوقشت اثناء زيارة وفد الصادقة البرلمانية الكويتي الى البرلمان السويسري الشهر الماضي وما لمسناه من رغبة سويسرية في تطوير العلاقات على مختلف الصعد بما يصب في مصلحة الجانبين».

وأشاد السفير التنيب في الوقت نفسه بأداء وفد الصداقة البرلمانية الكويتي في لقاءاته سواء مع رئيس البرلمان السويسري شتال او مع البرلمانيين السويسريين الآخرين وكيفية تمثيله لاهتمامات الكويتية وطرحه مبادرات لتعزيز الحركة السياحة والاستثمارات وفتح افق.

كما اكد ان «الجانب السويسري يتطلع الى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها لاسيما ان للكويت مكانة متميزة لدى صناع القرار السويسريين والتي لاحظناها في حواراتنا معهم».