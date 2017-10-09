استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد.
واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
كما استقبل سمو ولي العهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.