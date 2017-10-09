الخالد تسلّم رسالة خطية من نائب رئيس الوزارء في كوسوفو حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية





استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وزير خارجية جمهورية قبرص الصديقة ايوانيس كاسوليدس وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق زيارة رسمية الى البلاد يقوم بها الوزير القبرصي في اطار احتفال البلدين بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية بينهما.

وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بالنمو المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خلال الـ50 عاما الماضية.

وأعرب عن صادق التهانــي والتبــريكات بمناسبة مرور نصف قرن على انطلاق العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين مؤكدا عمق العلاقــات التــاريخية ومتانة وشائج التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب كاسوليدس عن بالغ الارتياح من مستوى علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع الكويت مع جمهورية قبرص في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد.

وتـم خلال اللقــاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها وتطويرها لنقلها إلى آفاق أشمل وأرحب بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واختتم اللقاء بتوقيع مذكرة تفاهم ‏بين وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القبرصية خاصة بالتعاون الهيدروكربوني.

كما تم توقيع بروتوكول محضر تصحيح اتفاقية التعاون في مجال السياحة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية قبرص الموقعة في مدينة الكويت في 8 أكتوبر 2013.

ووقع على الوثيقتين عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وعن الجانب القبرصي وزير خارجية قبرص.

وأقام الشيخ صباح الخالد عقب ذلك مأدبة غداء رسمية على شرف الضيف الكريم والوفد المرافق.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله وقنصل عام جمهورية قبرص الفخري لدى البلاد فهد المعجل ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران.

كما حضر اللقاء والمأدبة سفيرنا لدى قبرص السفير وليد الكندري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

كما تلقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رسالة خطية من نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية كوسوفو الصديقة إنفر هودجاي.

وتناولت الرسالة أوجه علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات بالإضافة إلى آخر المستجدات على الســاحتـين الإقليميــة والدولية.