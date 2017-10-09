استجابة لدعوة موجهة له من الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ـ رئيس مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي، سيقوم بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة السابق بزيارة الكويت خلال الفترة من 9 الى 10 أكتوبر 2017.

وخلال هذه الزيارة، سيلقي بان كي مون محاضرة في المعهد الديبلوماسي بعنوان «قيادة الكويت في عالم متغير»، وستُلقى هذه المحاضرة بمقر المعهد في الساعة 12 ظهر اليوم (الاثنين).



وقد وجه المعهد الديبلوماسي الدعوة لحضور هذه المحاضرة لمسؤولي ومنتسبي وزارة الخارجية والسفراء المعتمدين لدى البلاد وأساتذة الجامعة وغيرهم من ذوي الاهتمام بالشؤون الدولية ووسائل الإعلام.

تجدر الإشارة الى أن بان كي مون مثل الأمم المتحدة في تكريم صاحب السمو الأمير عندما قررت الأمم المتحدة منح سموه لقب قائد إنساني واعتبار الكويت مركزا للعمل الإنساني، اعترافا بدور الكويت المشهود في مجالي المساعدات التنموية والعمل الخيري في مختلف مناطق العالم.