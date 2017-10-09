استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت حامد بن سعيد آل إبراهيم وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.



وفي معرض استقباله وترحيبه، أعرب الحمود عن شكره وتقديره لما قام به السفير طوال فترة عمله لتطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، متمنيا له التوفيق والنجاح.

من جانبه، قدم السفير الشكر للحمود على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن بالغ سعادته بعمله في الكويت وبين إخوانه، وكذلك على الاهتمام والرعاية التي تحظى بها البعثة الديبلوماسية، متمنيا للكويت وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.



من جهه أخرى، استقبل المحافظ القائم بأعمال سفارة قطر الشقيقة لدى الكويت علي بن جابر المري، شهد اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، من جهة شكر المري الشيخ فيصل الحمود على حفاوة الترحيب وحسن اللقاء.