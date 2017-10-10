بان كي مون: واثقون في أن تؤدي جهود الوساطة التي يقوم بها الأمير إلى حل الأزمة الخليجية في القريب العاجل

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس البرلمان النيوزيلندي ديفيد كارتر والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب السويسري يروغ شتال والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس بعثة الشرف المرافقة النائب عسكر العنزي.

وأشاد رئيس مجلس النواب (البرلمان) السويسري يروغ شتال بمستوى العلاقات الثنائية مع الكويت في مختلف المجالات، مشددا على أهمية الارتقاء بها إلى افاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

ووصف شتال في تصريح صحافي عقب استقبال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد له بقصر السيف المباحثات مع سمو الأمير بأنها كانت «مهمة للغاية»، مشيرا إلى أنها «جرت في اجواء ودية».

وقال: «تربطنا علاقات طيبة ومهمة مع الكويت»، موضحا «اعتقد ان الكويت وسويسرا تواجهان تحديات ومن المهم ان نبحثها على مستوى البلدين ومع الدول الصديقة بما يصب في صالح مستقبل البلدين وأجيالهما».

كما أعرب عن الأمل في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والاقتصاد والتجارة والمشاريع الحكومية المستقبلية.

كما تقدم بالشكر لصاحب السمو على جهود الوساطة المهمة التي قام بها سموه لحل الأزمة الخليجية.

كما استقبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بقصر السيف صباح امس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

هذا، وشكر الامين العام السابق للامم المتحدة سموه على دعمه الفعال والمستمر لمنظمة الامم المتحدة ولكل جهودها في المجال الانساني والخيري عبر استضافة الكويت للمؤتمرات الدولية الداعمة للقضايا الانسانية، معربا عن اعتزازه بمكانة سموه بين قادة دول العالم كقائد للعمل الانساني مثمنا دور سموه وسعيه الدؤوب عبر الوساطة لحل كل الخلافات القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء خلال المقابلة ما يلي:

صاحب السمو: «نشيد بجهود الامين العام السابق للامم المتحدة خلال فترة توليه مهام منصبه ولن ننسى ما قدمه في مجال العمل الانساني فهو وسام نعتز به».

الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون: «اشكر صاحب السمو على الكلمات الطيبة تجاهي وتجاه عملي الذي لم يكن يكتب له النجاح لولا الدعم السخي والمستمر الذي قدمه سمو الامير فسموه هو القائد الوحيد حول العالم الذي لقب بقائد العمل الانساني ودول العالم في حاجة الى رؤية وحكمة سموه في الوقت الحالي اكثر من اي وقت مضى».

كما أشاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بجهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد على الساحتين الإقليمية والدولية ودوره القيادي في حل الازمات الحالية.

وأعرب بان كي مون في تصريح صحافي عقب استقبال صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد له عن سعادته بلقاء سمو الامير وزيارة الكويت التي وصفها بأنها تعد اول دولة عربية يزورها عقب خروجه من الأمم المتحدة.

وأشار إلى ان اللقاء مع سمو الامير تطرق الى العديد من المواضيع على الساحتين الإقليمية والدولية ودور سمو الامير فيها.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، اكد بان كي مون ثقته في أن تؤدي جهود الوساطة التي يقوم بها سمو الامير إلى حل الازمة الخليجية في القريب العاجل.

كما أعرب عن تقديره للدور القيادي والمستمر الذي يقوم به سمو الامير في حل الازمات في المنطقة ومن بينها ازمة سورية، لافتا الى انه اثناء توليه منصبه في الفترة 2007 ـ 2016 استضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات لدعم السوريين بالإضافة الى مؤتمر رابع في لندن كانت الكويت احد رعاته.

وهنأ الكويت بفوزها بمقعد غير دائم في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة سيبدأ من العام المقبل، مبينا ان هذه الخطوة تظهر الدور البارز والمميز لسمو الامير وحكومة الكويت على الساحة الدولية وخاصة في اطار الأمم المتحدة.

وأضاف ان اللقاء تناول أيضا سبل مواصلة الكويت للقيام بدورها المهم في تنفيذ الرؤى الدولية ومن بينها اهداف التنمية المستدامة التي جرى تبنيها في العام 2015 بالإضافة الى اتفاق باريس للمناخ، معربا في هذا الصدد عن اشادته بالدور الفاعل والنشط لصاحب السمو ومبادراته والتزامه الشديد بأهداف التنمية المستدامة.

واكد أهمية التوسع في دراسة مفهوم «المواطنة العالمية» وخصوصا بين فئة الشباب، معربا عن امتنانه لحرص سمو الامير على العمل المتواصل على تحقيق تلك الأهداف والتطلعات والتي تمثل أهمية كبيرة للمجتمع الدولي.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس صاحبة الجلالة الملكة الام نتومبي لمملكة سوازيلاند الصديقة وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ورئيسة بعثة الشرف المرافقة رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الاحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت حامد بن سعيد آل ابراهيم وذلك بمناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبلاده.

الى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس يوري كاغوتا مسفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس يوري كاغوتا مسفيني رئيس جمهورية أوغندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.