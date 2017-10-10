استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، حيث قدم لسموه الشيخ أحمد المنصور وذلك بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة الدفاع.

واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس رئيس مجلس النواب في الاتحاد السويسري بروغ شتال والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب عسكر العنزي وسفير الكويت لدى سويسرا بدر التنيب.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس رئيس مجلس النواب النيوزيلندي ديفيد كارتر والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب علي الدقباسي وسفير الكويت لدى نيوزيلندا أحمد الوهيب.