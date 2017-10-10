قام رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بزيارة إلى مقهى «دوز كافيه» الكائن في منطقة الزلاق، ورافقه سموه خلال الزيارة كل من الشيخ محمد بن راشد آل خليفة والشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة.

وكان في استقبالهم شركاء «دوز» في مملكة البحرين، حيث رحبوا بهم وقدموا لهم بعض أنواع القهوة التي يعدها فريق «دوز» على طريقتهم الخاصة والتي نالت إعجابهم.

وتمنى سموه لأصحاب المشروع دوام التوفيق والنجاح، معبرا عن سعادته بمبادرات الشباب الخليجي في جميع المجالات، مشيرا الى ضرورة تقديم الدعم والتشجيع لهم في جميع المجالات.