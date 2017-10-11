استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب في قصر السيف أمس رئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور ونقباء جمعيات المحامين العربية المشاركين في مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل جابر الأحمد وأعضاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي الثاني للهيئة متضمنا أهم الأنشطة والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنة المالية 2016/2017.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

كذلك استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل في قصر السيف أمس وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.