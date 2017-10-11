استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح أمس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد وأعضاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث قدموا إلى سموه التقرير السنوي الثاني للهيئة متضمنا أهم الأنشطة والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال السنة المالية 2016/2017.

حضر المقابلة رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس لجنة المناقصات المركزية عبدالله العبدالرزاق ونائب رئيس اللجنة فيصل المزين. واستقبل سموه بقصر السيف أمس مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد.