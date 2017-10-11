أمين الأمم المتحدة السابق: دور ريادي للكويت على الساحتين الإقليمية والدولية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الثلاثاء الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بمناسبة زيارته إلى البلاد.

وجدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية خلال اللقاء الإعراب عن التقدير للدور الكبير الذي قدمه الأمين العام طيلة فترة توليه منصب أمين عام الأمم المتحدة وإسهاماته من أجل تحقيق المقاصد النبيلة للمنظمة وأهدافها نحو حفظ الأمن والسلم الدوليين.

من جانبه، أشاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة مجددا بجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ودور الكويت الريادي على الساحتين الإقليمية والدولية والرامي إلى المساهمة في إيجاد حلول سلمية للأزمات الشاخصة حول العالم.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

إلى ذلك، استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الثلاثاء رئيس مجلس النواب السويسري يروغ شتال وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تجمع الكويت مع الاتحاد السويسري في جميع المجالات وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما، كما تمت مناقشة مجمل مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير الكويت لدى الاتحاد السويسري بدر التنيب ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.