أقام نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ظهر أمس الثلاثاء مأدبة غداء على شرف الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون.

حضر المأدبة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير كوريا الجنوبية لدى الكويت والوفد المرافق له.

إلى ذلك، التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس مع وزير الدولة لوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية والمسؤول عن العلاقات الثقافية والعلمية والسياحة ايشتفان ايارتو الذي يقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق له إذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير هنغاريا لدى الكويت ميهاي باير.