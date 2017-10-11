منح القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الملحق العسكري الكويتي لدى مملكة البحرين اللواء علي العساكر نوط الكفاءة العسكرية من الدرجة الأولى.

وقالت سفارتنا في المنامة في بيان صحافي أمس ان منح نوط الكفاءة العسكرية من الدرجة الاولى الذي يعد من ارفع الأوسمة التي يمنحها القائد العام البحريني، جاء خلال لقاء الشيخ خليفة بن أحمد مع اللواء العساكر بحضور عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.

وقال البيان ان القائد العام البحريني أشاد بالجهود الطيبة التي بذلها الملحق العسكري خلال فترة عمله في المملكة، ما أسهم في تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين والتي تشهد على الدوام ازدهارا كبيرا في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون العسكري المشترك.

من جانبه، أكد اللواء العساكر في تصريح لـ «كونا» عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تعزيزها وتطويرها.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة منحة نوط الكفاءة العسكرية من الدرجة الأولى، مشيرا الى ان هذا التكريم جاء نتيجة التعاون العسكري المثمر بين البلدين.

ووصف اللواء العساكر تكريمه ومنحه هذا النوط بأنه تكريم للجيش الكويتي بشكل عام.