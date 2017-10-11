استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ومستشار رئيس جمهورية غينيا بيساو ممادو سانو ونجل رئيس جمهورية غينيا بيساو هيرسون أنالدو تيكسيرا، حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس خوسي ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل تنميتها في المجالات كافة.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الاحمد واعضاء مجلس ادارة الهيئة حيث قدموا لسموه التقرير السنوي للهيئة لعام 2017.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح امس وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر حسن أبل ووزير النقل بجمهورية العراق الشقيق كاظم فنجان الحمامي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة فالح العزب ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور ونقباء جمعيات المحامين العرب المشاركين في مؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي تنظمه جمعية المحامين الكويتية والذي عقد في الكويت.

حضر المقابلات نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس أعضاء تجمع دواوين الكويت كلا من فهد عبدالرحمن المعجل وعبدالعزيز احمد الغنام وعبدالرحمن خالد الغنيم ورجا الحجيلان المطيري وعيسى محمد المزيدي وجواد احمد بوخمسين وعبدالرحمن سلطان السالم وحازم حامد عبدالله النوري وعادل فهد الطخيم.

كما استقبل سموه بقصر السيف ظهر امس رئيس جهاز المراقبين الماليين د. عبدالعزيز الدخيل.