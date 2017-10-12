استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب في دورته القادمة، مؤكدا سموه أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع وتجسيد للمكانة العالية التي تحظى بها الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل والمنظمات العربية والاقليمية والدولية، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى رئيس جمعية المحامين الكويتية ناصر الكريوين ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب في دورته القادمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الرفيع.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.