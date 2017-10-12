استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في قصر بيان أمس وزير خارجية جمهورية لاتفيا الصديقة ادغارس رينكيفيكس والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي وسفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية والمحال الى جمهورية لاتفيا منذر العيسى.

كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز دخيل الدخيل.