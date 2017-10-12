استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الأربعاء وزير خارجية جمهورية لاتفيا الصديقة ادغار رينكفيكس وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع الكويت مع جمهورية لاتفيا الصديقة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، كما تمت مناقشة مجمل مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

واختتم اللقاء بالتوقيع على اتفاقيتين بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاتفيا الأولى اتفاقية خاصة بالتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين والثانية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة.

ووقع على الاتفاقيتين عن الجانب الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في حين وقعهما عن الجانب اللاتفي ادغار رينكفيكس وزير خارجية جمهورية لاتفيا.

وأقام الشيخ صباح الخالد مأدبة غداء رسمية على شرف الضيف الكريم والوفد المرافق.

حضر اللقاء ومأدبة الغداء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وسفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذر العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالإنابة السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.