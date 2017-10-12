قال المستشار بالديوان الاميري المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة د.عبدالله المعتوق ان الكويت غدت بفضل الله ثم دعم سمو الامير الشيخ صباح الاحمد من اهم الدول المانحة في العالم من خلال رعاية مسيرة العمل الخيري والتنموي واطلاق المبادرات الانسانية لاغاثة الشعوب المنكوبة.



وقال المعتوق الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في محاضرة بمركز (دراسات النزاع والعمل الانساني) بمعهد الدوحة للدراسات العليا ان الدور الانساني البارز لسمو الامير تجلى في استضافة ثلاثة مؤتمرات دولية لدعم الوضع الانساني في سوريا والمشاركة في رعاية رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن واستضافة تسعة اجتماعات دولية لمجموعة كبار المانحين اضافة الى مبادراته الكريمة لاغاثة ضحايا الزلازل والمجاعات في دول عديدة.



واضاف في المحاضرة التي كانت بعنوان (العمل الانساني .. والدور الرائد لدولة الكويت) انه بهذا الدور الانساني الرائد ارتفع قدر الكويت بين شعوب العالم وبادرت الامم المتحدة الى تتويج سمو الامير قائدا للعمل الانساني وتسمية الكويت مركزا انسانيا عالميا.



واوضح ان هذا الحدث التاريخي جاء ليكتب شهادة ثقة اممية في العمل الخيري الكويتي الرسمي والاهلي وليسطر صفحة من الفخر والاعتزاز ليس فقط لكل كويتي بل لكل عربي ومسلم وكل مؤمن بالقيم الانسانية.



وقال ان اقدام الامم المتحدة على هذه الخطوة جاء في سياق تاريخي مهم مبينا انه في الوقت الذي تجتاح فيه العالم توترات وصراعات عديدة يبرز الدور الانساني الرائد لسمو امير البلاد فيفتح ابواب دولة الكويت على مصراعيها لاستضافة العديد من المؤتمرات الدولية الاقتصادية والمانحة للدول الفقيرة والمنكوبة.



وافاد انه بهذا يمضي سمو الامير في عطائه الانساني ليحفر اسم دولة الكويت بأحرف من نور في سجلات العمل الاغاثي والتنمية المستدامة والمشاريع الانتاجية وليدعم توجه العمل الخيري نحو التطور والمؤسسية والتوسع في نشاطه وبرامجه الهادفة الى انتشال الفقراء من مستنقع الجهل والمرض والحاجة.



واضاف ان قيم العمل الخيري تشكل مكونا رئيسيا من مكونات ثقافة وعقيدة اهل الكويت حكاما ومحكومين "فقد عظموا قيم التكافل والتراحم والعطاء والنجدة والفزعة في اوساطهم وتجاه الآخرين خاصة الذين كانوا يتعرضون للمصاعب اثناء مرور سفنهم بالكويت عبر الخليج العربي".



واوضح ان الوازع الديني الانساني كان هو الرافد الملهم والمحرك الفعال نحو هذه القيم الانسانية النبيلة "فلم تمنع قسوة الحياة وشظفها في الماضي الشعب الكويتي من مد يد العون لاصحاب الحاجات".



وعن العمل الخيري الكويتي قال الدكتور المعتوق انه يتميز بسمات وخصائص فريدة من اهم ملامحها تعانق القطاعات الثلاثة (الحكومي والاهلي والخاص) في منظومة خيرية تنموية نادرة تجلت في حالة الشراكة والتنسيق والتعاون بينهما.



واضاف ان هذه "المعانقة" جسدت ملحمة انسانية رائدة تجلت مظاهرها في التقدم الدائم والمستمر لمنظومة العمل الخيري.



وافاد انه خلف الجمعيات الخيرية الكويتية يقف المحسنون اصحاب اليد الطولى في تمويل المشاريع والبرامج المتعددة مبينا انهم اجادوا بأموالهم في دعم مشاريع كفالة الايتام ورعاية المعوزين والفقراء وافطار الصائمين والاضاحي ونجدة المنكوبين جراء الزلازل والبراكين والحروب والنزاعات الاهلية وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات في جميع انحاء العالم.



واضاف ان هذه المشاريع عادت بالنفع على ملايين المحتاجين دون اي تمييز على اساس العرق او اللون او اللغة او الدين.



وقال ان العمل الخيري يعد همزة وصل فاعلة ومنتجة بين شريحتي الاغنياء والفقراء وهو نشاط انساني تضطلع به الحكومات والمنظمات وشركات القطاع الخاص والافراد وغايته العمل على تلبية احتياجات المعوزين والمساكين والمنكوبين وتخفيف معاناتهم.



واضاف انه لا تستطيع اي دولة في العالم مهما كانت قوية وغنية ان تقوم بجميع احتياجات البشر على ارضها بدون مساعدة مؤسسات العمل الانساني سيما في الوقت الذي اظهرت فيه تقارير الامم المتحدة ان هناك اكثر من مليار شخص يعيشون تحت خط الفقر بما يعني انهم غير قادرين على ايجاد قوت يومهم.



وحضر الندوة التي ادارها مدير مركز دراسات النزاع والعمل الانساني البرفيسور سلطان بركات رئيس مجلس امناء معهد الدوحة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني ومبعوث الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية الدكتور احمد المريخي.



كما حضر الندوة سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع عيسى المناعي وعدد من الاكاديميين وطلاب المعهد.



ويرافق د.المعتوق خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة مستشارة العلاقات الدولية بالهيئة الخيرية الاسلامية العالمية هديل احمد السبتي.