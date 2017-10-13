بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لمملكة إسبانيا، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولمملكة إسبانيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لمملكة إسبانيا، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس أوبيانغ نيغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.