استخدام أحدث المناهج والبرامج لإعداد وتدريب الملتحقين بالخدمة العسكرية

المشروع نقطة تحول ومنحنى مهم في خدمة وطننا الغالي

تعليماته بتسهيل جميع الإجراءات لدخول الدفعة الأولى

اعتماد خطة استدعاء المكلفين من مواليد 10 مايو حتى 6 نوفمبر 1999





أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد تعليماته بتسهيل جميع الإجراءات لدخول الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية العسكرية، معلنا عن موعد التحاقها في 6 يناير 2018 على أن يكون الاستدعاء في 6 نوفمبر 2017 لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية واطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.



كما بينت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية انها قد اعتمدت خطــة استــدعــاء كل المكلفين من مـواليد 10 مايـو 1999 حتـــى 6 نوفمبر 1999، عدا من شملهم التأجيل أو الإعفاء طبقا للقانون، وذلك تمهيدا لاتخاذ أداء الخدمة الوطنية العاملة.



هذا، وستقوم الهيئة بإصدار بيان توضيحي حول آلية استدعاء المكلفين وإجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.



هذا وقام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد صباح أمس بزيارة الى هيئة الخدمة الوطنية العسكرية.

وكان في استقباله رئيس الأركان العامة الجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف ورئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية اللواء الركن ابراهيم العميري.

واستمع الشيخ محمد الخالد خلال الزيارة الى ايجاز مفصل ألقاه اللواء الركن ابراهيم العميري عن مراحل الخدمة الوطنية العسكرية المقررة والتي تتضمن مرحلة التسجيل والفحص الطبي ومرحلة الالتحاق بالمعهد ثم الالتحاق بالوحدة، كما بين الإعداد والإحصائيات للمشمولين بقانون الخدمة الوطنية العسكرية، كما اكد اللواء العميري استعداد الهيئة وجاهزيتها لاستقبال المتطوعين بالخدمة الوطنية العسكرية، وأوضح أن هناك تعاونا بين هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية لتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالخدمة الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة من قانون الخدمة الوطنية العسكرية.

كما ألقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع كلمة عبر فيها عن سعادته بعد استماعه للإيجاز المقدم عن آخر الاستعدادات لانطلاق مشروع الخدمة الوطنية العسكرية، والذي أكد أنه نقطة تحول ومنحنى مهم في خدمة وطننا الغالي.

وأكد الخالد حرصه على أن تكون جميع الاستعدادات جاهزة بشكل يتناسب مع المشروع الوطني الكبير، لاستقبال أبنائنا الملتحقين بشكل لائق وأجواء مناسبة وتوفر جميع الخدمات الضرورية التي تكفل لهم الاستفادة من هذه الخدمة.

هذا، وقد اطلع الخالد على جميع الإجراءات المتعلقة بعملية التنسيق بين هيئة الخدمة الوطنية والجهات التعليمية بالدولة فيما يتعلق بموضوع التأجيلات الدراسية للمشمولين بقانون الخدمة، بالإضافة إلى جاهزية الكوادر التعليمية والتدريبية المكلفة بإعداد وتدريب الملتحقين.

وفي الختام، أعرب وزير الدفاع عن تقديره وسعادته للجهود المبذولة في هذا المشروع، مؤكدا دعمه لتذليل جميع العقبات، متمنيا أن تكون الخدمة الوطنية عند انطلاقتها مواكبة لتطورات عصرنا الحالي من خلال استخدام أحدث المناهج والبرامج في عملية الإعداد والتدريب.

هذا، وقد اصدر الشيخ محمد الخالد تعليماته بتسهيل جميع الإجراءات لدخول الدفعة الأولى من المشمولين بالخدمة الوطنية العسكرية، معلنا عن موعد التحاقها بتاريخ 6 يناير 2018 على ان يكون الاستدعاء بتاريخ 6 نوفمبر 2017 لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية واطلاعهم على التعليمات والتوجيهات لتنفيذ الخدمة الوطنية العسكرية.

كما بينت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بانها قد اعتمدت خطة استدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو 1999 وحتى مواليد 6 نوفمبر 1999، عدا من شملهم التأجيل أو الإعفاء طبقا للقانون، وذلك تمهيدا لاتخاذ أداء الخدمة الوطنية العاملة، هذا وستقوم الهيئة بإصدار بيان توضيحي حول آلية استدعاء المكلفين وإجراء الفحص الطبي ودخولهم وفقا لقانون الخدمة الوطنية العسكرية.

حضر الزيارة عدد من كبار الضباط القادة في الجيش وعدد من ضباط هيئة الخدمة الوطنية.