استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت ياسر عاطف أمس الخميس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأثنى الخالد خلال اللقاء على جهود السفير عاطف أثناء فترة عمله في البلاد مشيدا بمساهماته الكبيرة في توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد أمس الخميس رئيسة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت حنان حمدان.

وكرم مكتب المفوضية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لمنح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب قائد للعمل الإنساني والكويت مركز للعمل الإنساني وفوز الكويت بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن عامي 2018 و2019.

وقدمت حمدان خلال الاستقبال درعا تذكارية إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تكريما لدوره في دعم العمل الإنساني للمفوضية والاستجابة لقضايا اللاجئين.

وأعرب الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء عن بالغ الامتنان والاعتزاز لهذا التكريم، مشيدا بأوجه التعاون الوثفيق والبناء القائم بين الأمم المتحدة والكويت.

وأوضح ان إسهامات الكويت لنجدة المستضعفين والمنكوبين في العالم تعتبر امتدادا لإيمان الكويت وقيادتها على مر التاريخ بأهمية العطاء الإنساني وأن هذا المبدأ أضحى ركنا أساسيا في سياسة الكويت بعيدا عن كل الانتماءات الدينية والعرقية والسياسية والجغرافية.

من جانبها، جددت حمدان الإعراب عن وافر عرفان وتقدير المفوضية السامية للدعم المستمر الذي تقدمه الكويت وإسهاماتها الكبيرة للتخفيف من معاناة اللاجئين حول العالم، مشيدة بالدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به الكويت في هذا المجال.

من جهة أخرى، استقبل الشيخ صباح الخالد سفير جمهورية الهند الصديقة لدى الكويت سونيل جين أمس الخميس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى البلاد.

وأشاد الخالد خلال اللقاء بجهود السفير الهندي أثناء فترة عمله في البلاد، مثنيا على مساهماته في تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين.

كذلك، تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس الخميس نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة لدى البلاد ترينه مينه مانه.

وتمنى الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.