أعرب سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية سميح حيات عن تقدير الكويت للجهود التي تبذلها الصين لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية خدمة لمصالح البلدين الصديقين.

جاء ذلك وفق بيان لسفارة الكويت لدى بكين تلقته «كونا» أمس الخميس لدى لقاء السفير حيات مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كيه تشيانغ في قاعة الشعب الكبرى بوسط العاصمة الصينية بكين.

وقال السفير حيات إن مسيرة العلاقات الثنائية بين الكويت وبكين امتدت أكثر من 50 عاما، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لتمتين التعاون في مجالي «النفط» و«الاستثمار المباشر» بين البلدين باعتبارهما حجري الزاوية في مسيرة التعاون العملي الثنائي وضرورة متابعة تنفيذ 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين.

وعبر عن تقديره لقيادة وحكومة الصين على دعمهما الاستراتيجي للرؤية السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد «كويت جديدة 2035» فيما يتعلق بالربط وتوافقها مع مبادرة «الحزام وطريق الحرير الصينية».

وأشار السفير حيات إلى أن الدعوة الرسمية الموجهة من صاحب السمو الأمير التي سلمها أخيرا للرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الكويت ستمثل فرصة مناسبة لتبادل الرأي حول العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والصين في مختلف المجالات والصعد.