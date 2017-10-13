أكدت الكويت حرصها على تعزيز حقوق الطفل والعمل من أجل حمايته وتجدد الدعم لجميع الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل إيجاد عالم أفضل للأطفال.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها السكرتير الثاني فهد حجي امام اللجنة الثالثة «الاجتماعية والإنسانية والثقافية» حول تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم وذلك ضمن اعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اول من امس.

وأشار الى ان هذا العام يصادف مرور 15 عاما على اعتماد الوثيقة المعنونة «عالم صالح للأطفال» خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعنية بالطفل التي عقدت في عام 2002 حيث التزمت الحكومات من خلال تلك الوثيقة بمجموعة من الأهداف المحددة زمنيا لصالح الأطفال والشباب.

وأشاد حجي بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمعنية بالأطفال والنزاع المسلح والمطالبة بحماية حقوقهم وكرامتهم معربا عن القلق الشديد إزاء المعاناة الإنسانية التي تواجه نصف مليار طفل حول العالم يعيشون في البلدان المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة.

كما اعرب عن القلق إزاء الأطفال الذين يواجهون الآثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة كالتجنيد والتطرف العنيف واستخدام واستغلال الأطفال من قبل الجماعات المسلحة من غير الدول.

وأشار الى ان الكويت ستستضيف قريبا مؤتمرين محوريين لأطفال المنطقة أولهما حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات المتواصلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية والآخر لدعم التعليم بالصومال وذلك مواصلة للنهج والدور الإيجابي الرائد للكويت الإنساني.