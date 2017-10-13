تواصل الكويت حملتها الإنسانية بالتكفل بعلاج اكثر من 180 من المدنيين المصابين الذين بترت أطرافهم من أهل الموصل من خلال تركيب الأطراف الصناعية في مستشفى خاص بمدينة اربيل.

وقال القنصل العام للكويت في اربيل د.عمر الكندري لـ «كونا» أمس إن هذه الحملة الإنسانية تأتي ضمن المشاريع الطبية التي تنفذها الكويت لخدمة العراقيين النازحين والمتضررين جراء العمليات العسكرية التي جرت أخيرا لتحرير الموصل وأطرافها.

وأضاف ان الحملة الطبية تقوم حاليا بمعالجة اكثر من 180 حالة بترت أطرافها من خلال تركيب أطراف صناعية لها في مركز طبي خاص في اربيل بدعم من الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.