مباحثات مع «طيران الجزيرة» لفتح رحلات مباشرة من الكويت إلى دوشنبه في أقرب وقت

وفد رفيع من «الخارجية الطاجيكية» يصل الكويت نهاية الشهر الجاري لعقد مباحثات بين البلدين





محمد هلال الخالدي

أثنى سفير طاجيكستان في الكويت زبيدالله زبيدوف بجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الإنسانية ودور سموه في نشر السلام وإغاثة الشعوب المنكوبة دون تمييز، قائلا في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن جهود سموه محل تقدير عالمي، لافتا إلى الوساطة الكويتية في الأزمة الخليجية، قائلا انها خير مثال على دور صاحب السمو الأمير الداعي للسلام والصلح والمحبة.



ومن جهة ثانية أعلن زبيدوف أن الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر الجاري ستشهد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه افتتاح الجلسة الثانية من منتدى التعاون الاقتصادي للعالم العربي وجمهوريات آسيا الوسطى واذربيجان، حيث عقدت الجلسة الأولى في الرياض عام 2014، مؤكدا أنه حدث مهم يساهم في ربط العالم العربي بدول آسيا الوسطى بما يخدم شعوب هذه المنطقة، مضيفا أن الكويت ستشارك بوفد رفيع ترأسه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، مؤكدا مشاركة 19 وفدا عربيا في هذا المنتدى الذي يهدف إلى جذب الاستثمار العربي إلى دول آسيا الوسطى وإقامة مشاريع مشتركة تصب في صالح جميع الأطراف.

كما أعلن زبيدوف عن مباحثات تجري حاليا مع «طيران الجزيرة» من أجل فتح خط رحلات مباشرة من الكويت إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه، وقال انه يتوقع إذا سارت الأمور كما يجب فربما يشهد بداية العام القادم اولى هذه الرحلات، مشددا أن ذلك سيكون من شأنه ربط البلدين الصديقين وتوثيق العلاقات واتاحة الفرصة لمزيد من التعاون على مختلف الأصعدة، وخاصة في مجال جذب المستثمرين والسواح إلى طاجيكستان، لافتا إلى أن في بلاده الكثير من الموارد الطبيعية التي تشكل بيئة جاذبة للاستثمار الناجح.

على صعيد متصل أكد زبيدوف أنه بنهاية الشهر الجاري سيصل إلى الكويت وفد رفيع من وزارة الخارجية الطاجيكية لعقد مباحثات سياسية بين البلدين حول العديد من القضايا المشتركة، وفي نهاية ديسمبر القادم ستصل لجنة اقتصادية من طاجيكستان لتلتقي بنظيرتها في الكويت، إضافة لمشاركة فرق فنية طاجيكية ستقدم عروضها قريبا في الكويت، لافتا إلى أن ذلك كله يصب في صالح توثيق العلاقات الثنائية ومد جسور التواصل بين البلدين والشعبين الصديقين.