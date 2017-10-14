فرج ناصر

ثمن المدير العام الجديد للهيئة العامة للطرق والنقل البري الوكيل المساعد م.احمد الحصان ثقة صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال، سائلا الله ان يعينه على ذلك وان يكون عند حسن ظنهم في القيام بأعمال الهيئة وبدء العمل فيها وفق القانون المعمول بها وان تكون بادرة خير للارتقاء بمشاريع الوزارة في الكويت، وتطبيق السياسات بتنظيم العمل في الطرق وتسهيل الحركة المرورية، وفك الازدحامات ورفع مستوى كفاءة الطريق.

وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: سنعمل قدر المستطاع على رسم استراتيجية عامة للطرق وان يتم تطبيقها وفق برنامج زمني مستقبلي للارتقاء بمستوى الخدمة وان يكون ذلك وفق القانون المعتمد من مجلس الأمة في هذا الشأن.